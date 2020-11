RIALDA BILA U LJUBAVNOJ ŠEMI SA POLICAJKOM?! Pevačica dobila pitanje zbog kog je morala opasno da se PRAVDA! (VIDEO)

Rialda Karahasanović često je na meti cimera zbog navodnih veza sa ženama.

Sada je pevačici cimerka postavila pitanje koje je nije preterano iznenadilo. Naime, Aleksandru Nikolić zanimalo je da li je Rialda bila u vezi sa policajkom.

"Imam informaciju da si bila sa jednom policajkom u vezi, da li je to istina, to znam jer je ona moja drugarica?", pitala je Aleks Rialdu.

"Pozdrav za Jelnu ovim putem, moja dobra drugarica je njena tetka. Poznajemo se, ali to nije istina. To je jako bezveze da to priča", rekla je Rialda.

