ŠA SKOČIO NA NECU, UNEO MU SE U FACU, JEDVA GA RAZDVOILI OD NJEGA! Reper besan kao ris, urlao iz petnih žila: Nastao HAOS! (VIDEO)

U spavaćoj sobi došlo do svađe između Ljiljane Stevanović Lili i Nenada Aleksića Ša, zbog toga što je reper zamerio bivšoj inspektorki što je pravila buku dok je on spavao, a onda se žestoko sukobio sa Necom.

foto: Printscreen/Zadruga

Međutim, tu drama nije prestala. Nenad Lazić Neca se našao u raspravi, a reper je poludeo kada ga je Lazić opsovao, pa mu se uneo u facu.

Zadrugari su skočili da sklone repera od Nece, a on je počeo da urla na njega.

foto: Printscreen/Zadruga

"P*čko mala, to ne možeš da mi kažeš. Poslednji put si mi rekao da p*šim. J*bo sam starije do tebe, da bi ti to meni rekao", urlao je Ša.

