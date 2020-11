RIALDA NIJE HTELA JAVNO DA PROČITA PISMO, A SADA JE SVE OBELODANJENO! Majka joj poslala jaku poruku: Niko te nije vredan!

Rialda Karahasanović danas proslavlja rođendan na velelepnom imanju u Šimanovcima, a njena majka joj je poslala čestitku koju ona nije htela da pročita pred zadrugarima.

Rialdina majka je, pored toga što joj je poželela sve najbolje i rekla kako je voli najviše na svetu, imala i određene instrukcije za ćerku.

"Draga moja ćerko, dušo moja dobra, naivna, lakoverna i neiskvarena... Ćerko moja dobra, svi mi znamo ko si ti, sine, treba da znaš da je uz tebe tvoja mama, tvoja Milica i svi tvoji pravi prijatelji, a znaš koliko ih imaš. Mamino, molim te, šta je bilo, bilo je, stavljamo tačku na to nevredno pisanja. Svi koji su ti uputili reči i nazivali pogrdnim imenima i mnogi koji kao prave šalu na tvoj račun, na sudu su. Dobro znaš ko je tvoja mama, zato glavu gore", počela je sa obraćanjem Rialdina mama.

"Molim te, sine, kada je vreme za ustajanje da momentalno ustaješ. Sređivanje, igra, pevanje, smeh, samopouzdanje... Uvek budi neobična, doterana, sređena. Ne volim što daješ stvari znajući koliko je tvoja koža osetljiva", govorila je Rialdina majka u pismu.

"Ne treba ti veza tu jer niko nema vredan tebe. Ja te molim, ti možeš da budeš samostalni igrač, kao što jesi. Slušaj, prati komentare. Poslala ti je mama kozmetiku, peškire, posteljinu, pidžamu. Klipse su ti poslate, treba da stignu. Moli te mama, nikakve vulgarnosti, nikakva veza, ti si tamo zbog sebe i to je dobro. Znaš da je mama uvek bila u pravu za sve, nadam se da ćeš poslušati svoju majku koja živi za tebe", piše u čestitki.

"Voli te, mama, Jeca i Milica i tvoji prijatelji i tvoja podrška. Budi jaka, nema suza, budi odgovorna prema samoj sebi. Možeš ti to sada kao i uvek, ljubavi mamina. Volim te, prihvati ove moje savete, sine, pokreni se i uživaj u životu. Ti si tu da ostvariš svoj cilj na poslovnom planu i to je to. Samo se malo više potrudi. Ljubi te tvoja mama, mila moja, pozdrav za Zvezdanu i za Paulu", zaključila je Rialdina mama u čestitki.

