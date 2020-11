MATORA RONILA GORKE SUZE PRED BIVŠOM! Jecala, pa joj poručila: Pokušavam da te prebolim, htela sam porodicu SAMO SA TOBOM! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora odlučila je da istera sve na čistac kada je u pitanju njen odnos sa bivšom devojkom Sanjom Stanković.

"Ja sam se zainatila da me ne vidiš da plačem! Možemo li da imamo neku komunikaciju, da poštujemo to što smo imali? Sada ne možeš da mi budeš prijatelj, jer te volim, možda za neke dve godine. Kao što si ti meni pričala da me voliš, ali najveću ljubav si doživela sa Bubili. Ja to znam, to ne znači da ti mene nisi volela... Tek sada pokušavam da te prebolim, jer shvatam da nećemo biti zajedno", pričala je Matora kroz suze.

Sanja je prebacila Jovani sve ljubavne i intimne afere koje je imala po njihovom raskidu.

"Jovana pričala si drugačije! U tom trenutku si ti meni pričala, ja sam gledala i storije i natpise! Ja sam Bubilija volela kao Boga, ali sam ga za sedam dana prebolela i precrtala", poručila je Sanja.

"Meni je juče toliko značio tvoj zagrljaj, da ja ne mogu da ti opišem... ", rekla je Matora.

Sanja i Matora nastavile su da se raspravljaju i spominju sve što im je smetalo tokom prethodnog perioda o čemu su već pričale.

"Nemoguće je da sa nekim budeš dve godine u vezi, a da nisi bila zaljubljena! Ti ljudima sad i da hoćeš, ne možeš da im objasniš. Zbog toga što pričaš ljudi milse da si folirant! Ti znaš da sam ja htela da imam porodicu isključivo i samo sa tobom", tvrdila je Matora.

"Ja sebe ne vidim u tom trenutku kao to", poručila je Sanja.

"Da sam ti kupila prsten na Maldivima, da li bi prihvatila? Ne bi, zato što ti ne vidiš vezu sa mnom",izjavila je Matora.

"Ja na to gledam kao na brak za ceo život. Ja to ne mogu. Ja ne mogu da na svaku vezu gledam kao preduslov za brak", odgovorila je Stankovićeva.

"Ti si neko ko će zarad sebe i svog cilja, mislim ti voliš sebe i ti si neko ko bi zarad svog cilja uradila bi sve", poručila je za kraj Matora u gorkim suzama.

