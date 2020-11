MILICA JE NJEGOV TIP DEVOJKE, PODSEĆA GA NA BIVŠU! Oglasio se Mišelov brat, pa prokomentarisao Kemezovu: A evo šta kaže o Miljani!

Odnos Mišela Gvozdenovića i Milice Kemez već neko vreme intrigira ukućane Bele kuće.

Sada se oglasio Mišelov brat, Saša Gvozdenović koji je potvrdio tvrdnje da je bivša devojka njegovog brata, imala velike fizičke sličnosti sa Milicom i da je jasno da mu se ona dopada.

"Milica je totalno njegov tip devojke, i ona je tako plava i niska kao što on i voli. Njegova bivša je jako ličila na nju, ali mislim da on ne želi da se upusti u tu vezu jer je tu i Bora sa kojim je ona bila. Mi se nikada nismo mešali u njegov izbor, tako je i sada. ako on odluči da bude sa njom, mi ćemo biti srećni zbog njega", rekao je Saša, a potom se osvrnuo i na Mišelov odnos sa Miljanom Kuliuć, sa kojom je "zakopao" ratne sekire.

"Mislim da je postupio kako treba, on je njoj oprostio ali nije joj zaboravio što je jako bitno. Takve stvari se ne zaboravljaju", samtra on.

