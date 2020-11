MILJANA KULIĆ URADILA 8 TESTOVA ZA TRUDNOĆU: Ustala pred svima i obratila se PORODICI! Nemojte da BRINETE! (VIDEO)

Miljana Kulić progovorila je o svojoj trudnoći i otkrila koliko je testova uradila.

Kulićeva se prvenstveno obratila Ermini Pašović.

"Ermina, baš si žena fina. Trudila sam se da ne slušam tvoje mišljenje i dolaziš spolja. Ja sam izgradila mišljenje o ljudima, i ne želim da mi neko to menja. Što se mene tiče, u pravu si za sve, nisi bila rečita, ali je to okej. Samo da kažem za Nadicu. Nastao je konflikt za teta Nadicu i mene, jer je ona nešto rekla mojoj mami, pa su pale teške reči. Što se tiče Mišela i mene, smatram da sam u početku preterivala, opravdala sma sebe kao psihopatu. Ja priznajem, ja sam to pre radila, mladost - ludost. Ne ponosim se, stidim se tog perioda. Nadam se da će Mišel sagraditi lepše mišljenje o meni, da se šalimo i zezamo. Ja sam uvek za verbalnu raspravu, ali kada je Kristijan u pitanju, meni oni stvarno nisu potrebni, i bolje je da se udaljim, da mi što bezbolnije prođe rijaliti, jer se ne takmičim za plasman. Samo da poručim mojima da ne brinu, uradila sam test sedam puta nakon onog prvog, i bili su negativni", rekla je Miljana.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir