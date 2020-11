OGLASIO SE PRIJATELJ JOVANE LJUBISAVLJEVIĆ! Otkrivena prava istina nakon optužbi da ima EKSPLICITNE snimke!

Ermina Pašović rasplakala je cimerku Jovanu Ljubisavljević navodima da postoje eksplicitne fotografije na kojima je gola sa starijim muškarcem na krevetu, kao i da je mnoge njene tajne saznala od misicinog poznanika iz srednje škole, Milana Ilića sa kojim je gostovala u emisiji.

Ipak, misicin školski drug šokiran je tvrdnjama da poseduje Jovanine eksplicitne snimke, kao i da je ikada razgovarao sa Pašovićevom.

- Ermina Pašović me je stavila u izuzetno neprijatnu situaciju tvrdnjama da sam o Jovani rekao nešto što nikada ne bih izgovorio ni za jednu devojku. Nisam tako vaspitan i sramota me je što uopšte pričam o ovome. Bili smo u emisiji kada je Ermina izgovorila da je Jovana nemoralna i da će tek da otrkije šta sve krije. Tada sam rekao da Jovanu poznajem i da je poštena devojka o kojoj niko nema šta ružno da kaže. Nastavila je sa tvrdnjama da će tek da dokaže svima ko je Jovana, a ja se dalje nisam mešao. Usledile su priče o ekplicitnim fotografijama i ubeđivanje da je Jovana daleko od poštene devojke koja je imala samo jednog dečka - priča Milan koji se oštro ograđuje od Ermininih tvrdnji da je on započeo aferu o srpskoj misici.

- Sve što je Ermina izgovorila za stolom je laž. Ne znam odakle joj pravo da priča u moje ime, a kamoli da izgovara da sam devojku koju izuzetno poštujem nazvao ku*rvom. Neka prestane da je kinji jer Jovana to nije zaslužila. Ljubomora je čudna bolest, a tvrdim da bi sve devojke mogle da se ugledaju na Jovanu jer je oduvek bila devojka za primer - zaključio je Ilić.

