NIJE MI DAVALA DA JEDEM, TUKLA ME OKLAGIJOM, SLOMILA REBRA, DAVILA: Maja u potresnoj ispovesti otkrila JEZIVE detalje detinjstva

Minja je nedavno ušla u "Parove", a njena životna priča lomi i natvrđa srca. Kako je rekla, od malih nogu trpela je teške udarce.

Majka R.P je ugnjetavala, vređala, ponižavala, i izgladnjivala Minju.

- Došla sam na svet neplanirano. Ne znam svog oca. Znam ko je, ali to je već komplikovana priča. Majka je počela brutalno da me zlostavlja, nije mi davala hranu, tukla me je šipkama, oklagijom, davila me je.. Neželjeno sam dete, nije me htela, zbog toga me je maltretirala. Snimak je nastao 2009. godine, a moja majka je tada bila u svim medijima i na naslovnim stranama, proglašena je najvećom nasilnicom, to je svima bilo šokantno... Jedva sam pobegla od nje.. Tukla me je od malih nogu, od kad znam za sebe.. Gušila me je golim rukama, toliko da sam dobila astmu - rekla mi je.

- Zbog nje mi sam dobila i idiopadski artritis, kao i cistu na slezini - dodaje.

- Smetala sam majci jer je želela da bude sa nekim muškarcima. Ona mi je lomila rebra i kolena - nastavlja.

- Trpela sam sve dok komšija nije došao i snimao kako me je ona tukla, pre toga niko nije reagovao jer nije postojao dokaz - objašnjava Minja.

- Bila sam u hraniteljskoj proodici nakon toga, međutim majka je došla po mene i pokušala da beži sa mnom međutim uhapsili su je, a mene su vratili u sigurnu kuću, pa u hraniteljstvu - rekla je nova učesnica Parova.

- Deda mi je jako mnogo pomogao, ušla sam ovde da mu se odužim i pomognem mu jer je star, on mi je krišom donosio hranu jer je i njega moja mama maltretirala - jedva je izustila Minja.

Na kraju je otkrila da nikada svojoj majci neće i ne može da oprosti to što joj je navukla teške traume.

