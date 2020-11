LJUBOMORA JE VEĆ POČELA! Brat bivšeg dečka Sanje Vučić progovorio o njegovom učešću, pa otkrio koja devojka će ga OSVOJITI!

Ulazak Nikole Đorđevića, bivšeg dečka Sanje Vučić, u rijaliti izazvao je veliku pažnju, a sada se oglasio njegov brat i otkrio koja zadrugarka će ga osvojiti.

- Što se tiče ulaska, smatram da se super snašao, naročito je privukao pažnju što se tiče devojaka u Zadruzi. To je bio pun pogodak. Još se on adaptira, ali mislim da je ok, fino se snašao - rekao je Slavko.

On je otkrio da će Nikolu osvojiti devojka sa kojom on bude imao najviše tema za razgovor.

- Očekivao sam da će devojke reagovati na njega, ali ne baš ovoliko, oko njega se devojke baš interesuju. Meni je drago, znao sam da će tako biti, ali ne baš u ovom broju. Smatram da je za otpočinjanje neke veze još rano, ali mislim da ove devojke koje ćute i gledaju iz prikrajka, one samo čekaju pravi trenutak da ga osvoje. Njega će najviše privući ona koja je najkomunikativnija i koja mu se učini kao najbolji prijatelj jer on je uvek bio takav, on voli da ima nekog sa kim može da priča, sa kim može da podeli sve dobre i loše stvari. Još traži i pronalazi, tek je ušao, videćemo njegove dalje korake - rekao je on, a onda otkrio da su zadrugari već počeli da osećaju ljubomoru prema Nikoli:

- Već je ljubomora krenula, ali mislim da će on sve to išlifovano da prebrodi. Biće samo sa njihove strane, jer Nikola nije galamdžija, ne voli ni da se svađa, niti je agresivan, tako da samo sa njihove strane može da bude neke prepirke, što se njega tiče, retko kad će ući u neki konflikt.

