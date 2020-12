KRISTIJAN SAM SEBE DAVIO: Održao bitnu lekciju cimerima, a žene će mu biti posebno ZAHVALNE! (VIDEO)

Kristijan Golubović okupio je svoju ekipu u pabu "Prijatelji" i održao im je lekciju kako se odbraniti od neprijatne situacije.

Rijaliti učesnik otkrio je svima kako da se ponašaju ukoliko se nasuprot njih nađe silovatelj.

"Pazi sada, žena se nađe i izađe iz lifta, misli komšija, on uzme skakvac i stavi joj na gušu, tu nema, on je bode po instiktu i refleksu. Ona ga pita da li hoće novac, opuštaš priču, da uđeš u konverzaciju sa njim, jer on je tad u adrenalinu, uzbuđen je i s*ksualno i patološki i samo ga spustiš. Ja sam to rekao. Ako te drži, on brzo dolazi do vrhunca, to su s*ksualno poremećene ličnosti, potpuno neispunjenje. On je nju sigurno vrebao, ko zna, možda je dva meseca pratio. On je totalno u prednosti i od samog šoka koji doživljavaš. I tačno vidiš koji je stepen, pogledaš mu i građu. Tanke ruke, krive noge, zubi kakvi su mu, oči. U nekoliko trenutaka, zamisli da ti ja uđem u lift, šta da radiš? I da me udariš u j*ja, odvalio bih te još više od bola. Opustiš i jak šut u testise", pričao je Kristijan.

