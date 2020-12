ĐORĐE JE SPREMAN I DA SE ODREKNE HONORARA ZBOG MINE VRBAŠKI: Priznao da je zaljubljen, a sad moli da je iznenadi! (VIDEO)

Nakon Mine Vrbaški, Drvo mudrosti pozvalo je Đorđa Milutinovića u Rajski vrt, kako bi otkrio kakvo to iznenađenje želi da priredi Mini.

On je javno priznao da je u Minu zaljubljen.

"Hoću da iznenadim Minu, pošto znaš da sam ja zaljubljen u nju, a mnogo sam zaljubljen. Gledao si kakve sam joj porukice slao. Plan je da ću uraditi bilo šta, samo da se dogovorimo. Trebalo bi da bude u utorak, i to bi moglo oko pola osam, a voleo bih dve stvari. Hoću da joj priredim da to bude dejt kao da smo u srednjoj školi, znaš kakvo je današnje vreme, ja volim te stare stvari. Hteo sam da ti organizuješ na tv ili na imanju, da pustiš film, da bude kao u bioskopu, a pre toga ću ja da organizujem neke poruke, osam ljudi i cveće. Pisaću poruke, romantične do Šiša bara ili vrta. Posle toga, jedna večera, sa svećama, za nju vino, ja neću ništa, i da ti dam listu pesama koje ćeš da puštaš. Ja ću da uradim bilo šta", objasnio je Đorđe.

"Bilo šta, ako treba daću i honorar mesečni, samo da postignemo dogovor. Ja ću ovde posle sastanka da sedim dok mi se ne javiš, i večeras i sutra", rekao je Đorđe.

Nakon toga, Drvo je reklo da će razmisliti, a Đorđe je otišao u nadi da će njegove želje biti uslišene.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir