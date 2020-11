MINA VRBAŠKI PUKLA KAO OBLANDA: Zaljubila se u Đoleta, a on joj napravio nešto što ni u ludilu nije očekivala! (VIDEO)

Mina Vrbaški cvetala je danas zbog ljubavnih porukica koje je dobila od Đorđa Milutinovića.

Odmah se poverila Dragani Mitrović i dala joj da iste pročita.

"Pitao me je koji mi je omiljeni dvocifreni broj i ja mu kažem 22. Zamisli da sam mu rekla 99, on bi napisao 99 poruka. Bilo je po pet papirića na čestiri različita mesta i dva kod njega u džepu. Niko nije bio ovako romantičan prema meni pre, samo Milan Petković, koji je bio zaljubljen u mene i napisao mi pesmu koju ću snimiti. I sada on... A sinoć mi je pričao priču o dva baštovana i ružama", prepričavala je Mina sa osmehom na licu.

"Zbog tvoje grčke lepote...", čitala je Dragana jednu od poruka.

