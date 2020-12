MINA ODVUKLA CARA U GARDEROBER, PA SE SKINULA: Filip nije odoleo, pao sočan poljubac, a evo šta je Sanja za to vreme radila! VIDEO

Mina Vrbaški i Filip Car ponovo su se pomirili, a ona je odlučila da ga potpuno odvoji od Sanje Stanković. Za to je iskoristila posebnu taktiku, pa mu predložila da spavaju zajedno u Pabu.

Najpre su se našli u garderoberu, gde je ona bila u gaćicama, pa razmenili sočne poljupce, a onda su otišli u Pab sa njegovim stvarima.

foto: Printscreen

Sanja Stanković i Jovana Tomić Matora za to vreme su vodile ozbiljne razgovore. One su se dotakle njihovog odnosa, a onda su se i muškaraca u kući.

"Ti si za mene bila najbolji čovek na svetu", rekla je Matora.

foto: Printscreen

"Bila sam. Kad sam najbolja, najbolja sam, kad sam najgora, takva sam", objasnila je Sanja.

"Znaš da ću ja uvek biti tu, kapiraš? Nije fer, jer neko kao ja treba da ti bude tu, moraš da slušaš", procedila je Matora.

"Malo je takvih muškaraca", nasmejala se Sanja.

Mina Vrbaški i Filip Car odlučili su da ponovo spavaju zajedno, pa su prvo otišli u Pab, a onda je Mina rešila da udari kontru Sanji Stanković, pa se uselila u izolaciju.

Preneli su sve stvari, pa legli u krevet pored Sanjinog i dugo razmenjivali nežnosti. Da li je ovo samo Minina namera da pokaže da niko ne može da dira ono što je njeno ili se zaista radi o emocijama protiv kojih ne može da se bori - ostaje nam da saznamo.

"Ja sam shvatila da je on ovde došao da se igra, a ako je to želeo da uradi sa mnom, mnogo se za*ebao. Ja sam mu rekla da mora dosta da se promeni, da bi bio dostojan mene. On kod Mine može da se pere, i znam da tamo priča drugu priču. Sve će se videti samo", rekla je Sanja u toku dana.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir