CRNOGORAC PODIVLJAO, PA NAPUSTIO BELU KUĆU: Samo jedan učesnik pokušao je da ga SMIRI, ali UZALUD! (VIDEO)

Rijaliti učesnici biraju najbestidnijeg među njima, a Vladimir Tomović nakon sukoba sa bivšom simpatijom Rialdom Karahasanović, napustio je Belu kuću.

Tomović se osamio sa bliskim drugom Đorđem Milutinovićem u pabu i sve vreme ćutali.

"Ja njega volim toliko, ja sestre mi moje, neću da jedem i pijem, dok on ne bude pričao sa mnom", jadao se Đole sa punim očima suza Ermini.

"Naredna tri dana, ja njega privatno znam, ovo je najgori period za njega. Nemoj kriviti sebe, njemu fali sekunda da poludi, to nije ništa sa tobom, njega je to pogodilo. Ali nisi mogao da znaš, nemoj kriviti sebe, sad njega svaka sitnica koja ga pogodi, on ode", rekla je Ermina.

Inače, Tomović i Rialda opasno su se posvađali za Crnim stolom, što je njega previše iznerviralo. Tom prilikom pevačica je pokušala da ga ućutka.

"Tomoviću, molim te zaklopi!", poručila je Rialda.

"Evo neću! Utišaj svoj dečka koji priča sebi u bradu! Niko mi neće reći da zaklopim, to mora da ti bude jasno! Mi nemamo odnos, pa da možeš tako da mi se obratiš!", urlao je Tomović.

"Kakve moj dečko ima veze? Poradi na svom egu!", odbrusila je Rialda.

"Ti se oblizuješ uvek kada te gledam!", poručio je Tomović.

