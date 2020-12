KUKALA VAM MAJKA, JESAM LI JA LUD?! Vladimir Tomović bez dlake na jeziku o rijaliti cimerima, varali muževe, žene, nemaju SRAM!

Rijaliti učesnici birali su najbestidnijeg cimera u Beloj kući, a sledeći je svoje mišljenje izneo Vuk Mob i obrušio se na Nenada Lazića Necu.

Vuk Mob nije štedeo Necu, a Tomovićevo izlaganje svi su ćuteći slušali.

"Ja ovaj put nominujem Necu, zato što proteklih mesec i nešto dana provodim sa njim vreme, tešim ga, dižem mu samopouzdanje, sve radim kako bi njegov boravak bio bolji. Pored mene je Bora, ali oni imaju neku svoju priču gde se vređaju, pa se mire... On nema poštovanja, on sve koristi kao prostor da se okuraži, nema poštovanja, nema obzira ni prema kome. Ja stalno pričam sa njim. Bezobrazluk, da to više nema srama! Ja sam se izdrao na njega, pa je ućutao jednom, pa mi se izvinjavao, a sada je došlo do toga da ga javno kudim da bi promenio ponašanje. Mi se družimo sa tobom, jer smo videli da si pogubljen, tražimo zajedničke teme, kako bi ti bilo lakše. Znam da si imao krizu kada si zaboravio kako ti izgledaju roditelji. Ali moj brat koji je mlađi od tebe, se ponaša i daleko zrelije i bolje od tebe", rekao je Vuk.

foto: Printscreen

"Ma što ste dolazili, ako niste spremni da se odvojite od nekog? Idite kući, sisajte, dojite! Slušam ovde mesec dana, ide po ćoškovima i samo kuka! Samo vi imate mame i tate, niko nema decu, samo kukate! Nenormalni ste! Ljudi svojevoljno potpišu ugovor i dođu ovde i kmečite, slušam budalaštine tri meseca", ubacio se Marko Đedović.

"Ja sam pored živih roditelja živeo u superlativu, nemamo 100 ručkova zajedno, 20 slava da smo seli u okrugu porodice. Zato sa njim i mora malo gurblje", ubacio se Kristijan Golubović.

"Ja sam i dalje pod utiskom zbog ovoga što se desilo Nadici i meni, ali samo mi je vratilo film ono trčanje u prodavnicu i trčanje oko šporeta i to gledam kao samoživnost i bezobzirnost. On sede predstavlja kao vlasnika par najjačih klubova u gradu i neko ko može sve napolju, ali to poanašnej trčanje oko šporeta, da neko ne može da dođe i spremi osnovno", pričala je Ivana Šašić.

foto: Printscreen

"Ljudi, jesmo li mi normalni, stid i sram, ovde su ljudi jeli g*vna, j*bali majke, varali muževe, a mi pričamo o tome što je on trčao do prodavnice! Jesmo li mi uvrnuti? Ovaj j*be pečenje na slavi! J*bu majke jedni drugima! Kukala vam majka! Jesam li ja lud?", vikao je Vladimir Tomović.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir