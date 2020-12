NJENE SUZE SU NAJOBIČNIJA VODA! Učesnici se digli na noge zbog PLAČA Mine Vrbaški, a Tomović im ZAPUŠIO USTA! ONA JE KRPA (VIDEO)

Mina Vrbaški uvukla se Vladimiru Tomoviću u krevet, o čemu se povela polemika u rijalitiju.

Crnogorac je dao svoje mišljenje o Mininim suzama posle svega.

"Nisam više som, znaš koliko me ovo zanima?", rekao je Tomović.

"Ma svi ste u pravu, ne zanimate me! Filip je prvi ušao kod mene i pitao me kakav ima problem", rekla je Mina.

"Nije mi jasno zašto je ona sa njim prijateljski u krevetu. Baš se ja sada opterećujem i ulazim u istorije. Mora biti Mina Vrbaški zaljubljena, znate koliko padam na te fore? Činjenice su da ju je Tomović izbacio iz kreveta, pa i da je pričala o meni. Ona je čekala priliku da bude sa njim. Meni ako se sviđa Sandra, baziram se na jednu osobu, ako se njoj sviđa Tomović neka priča samo o njemu. Ne igram nikakve igre, ja sam spontan", dodao je Car.

"Ne znaš ti ko je Mina Vrbaški", rekao je voditelj.

"Moram prvo ja dati odobrenje. Minine suze su najobičnija voda u mojim očima. Pitali su me ljudi da li imam dušu, ali su shvatili da je to samo jedna epizoda. Nemojte mi njene suze od juče. Mina se ponaša kao krpa, onda brišeš njom. Kada plače, neka joj čiste suze, pa shvate kakve su budale ujutru", rekao je Vladimir.

"Mina radi stvari koje su postale providne. Za inat treba da postoji debelo opravdanje. Nikad nije bila srećnija nego s Vladimirom. Tomović igra rijaliti 24 sata, on je spreman čovek na sve. Ona smatra da joj je bitan. Kada ju je pozvao u krevet, trebalo je da bude oprezna, a ne da potencira svađe. Posle par sati od izbacivanja iz kreveta otišla je kod Cara", istakao je Lepi Mića.

"Meni ovde niko ništa ne veruje... Ja jedno radim, drugo mislim, a treće radim i to nije namerno. Filip je taj koji je meni dovoljan i to je to. Ja sam jako dugo bolesna, rekla sam da ću se lečiti, ali ne znam normalno da funkcionišem. Više me ne dotiče 95 posto komentara kako je to", rekla je Mina.

"Vi ste ovde skočice loptice. Prođe vreme, malo budete na naslovnim stranama, jer kad bi drugačije bilo, da ovde nisu u vezicama", rekao je Kristijan Golubović.

