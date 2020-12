NASAMARILA TE, ONA JE NAJBOLJA LJULJAŠKA NA SVETU: Car se pravdao zbog odnosa sa Minom, Tomović ga ovako SPUSTIO NA ZEMLJU! VIDEO

Rijaliti učesnici komentarisali su sporan odnos Mirele Kemez i Bore Santane, a potom i odnos Mine Vrbaški i Filipa Cara.

"Da ti se zgadi život! Mina, moraš da staneš. Ja bih povraćala od muke da si moja ćerka sada. Ili ćeš biti kraljica ili go*no!", rekla joj je Nadica.

"Ti bi od njega tako fasovala da si van! Ovo je sve pred kamerama. Mnogi muškarci imaju sreću što ti nisi moja sestra. Mina, ti si takva, niste jedno za drugo", dodao je Kristijan.

"Ljudi ovde nisu niko i ništa, pa imaju agresiju, a ne ovo", dobacivao je Car.

foto: Printscreen

"Sumnjam ja da će Mina sada izabrati da bude kraljica, teško to i može da bude sada. Definitivno sam postigao ono što sam želeo, pružio sam Minu u onom izdanju u kom želim da je vidim. Nisi ni prvi ni poslednji koga je Mina nasamarila, sada ćeš tek videti. Svi da znate da sam mogao biti sa Minom, to svima mogu i da objasnim, ako još neko misli suprotno", komentarisao je Tomović.

"Zašto se onda meni obraćala, zašto nije ostajala u krevetu? Zašto niste ostali prijatelji? Ja više vidim tvoju reakciju nego njenu. Ja sam inače ravnodušan, samo prema njoj nisam. Nemam joj prava zameriti ništa", bunio se Car.

"Ovo je dokaz onoga što sam pričao. To je Mina, ona vam uradi nešto, pa vam objasni da ste vi krivi, to je isto ono što je Đoletu uradila. Ona vam pokaže vešala, pa vam objasni da je to najbolja igračka i ljuljaška na svetu", nastavljao se Tomović.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir