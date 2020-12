MAJA DALA SVOJ SUD: Priznala je da NEMA SRAMA, ali je ONA GORA! Ispod jorgana je svašta radila! (VIDEO)

Maja Marinković ustala je kako bi prokomentarisala današnju temu i izabrala najbestidnijeg cimera.

Ona se odlučila za Aleksandru Nikolić, sa kojom već ima žestoke sukobe zbog navodne afere sa Markom Janjuševićem Janjušem.

"Ja se prva ubrajam u taj krug ljudi, ali biću kratka, već ste sve rekli. Navešću par ljudi, slažem se da su to i Maja, Janjuš, tu sam i ja. Aleksandra takođe, niko je nije spomenuo, pa ću ti ja malo dati kadra. Ljudi su ti rekli da misle da se baviš time čime se baviš. To za Bujanovac. Oralno si zadovoljavala Filipa ispod jorgana, isto tako ljubila si se sa Tomom. Tako da ću izabrati tebe", rekla je Maja.

"Ja ću navesti da su to Bora, Maja i Toma, ali Toma je jasno stajao pri svojoj odluci, da je on tako odlučio, da ima svoje razloge za to, samo zato što je ponavljao greške, nije pokazao da ima stida, ni srama, tako da što se njih troje tiče Toma je broj jedan", rekao je Anđelo Ranković.

"Ima par slučajeva koji su mi tu za navesti za nemoralne, bestidne, Toma, Janjuš, Maja, Paula, ko tu već, ja smatram da je najveća bezobzrinost kada imaš najviše da izgubiš, a ovde je najviše izgubio Toma", rekla je Anja.

