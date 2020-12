ONA JE NEODGOVORNA MAJKA! Alen sa cimerima OGOVARAO Maju, NJEGA ne može da joj oprosti!

Alen Hadrović našao se u pušionici danas sa zadrugarima, sa kojima je porazgovarao o ponašanju Maje Marković, sa kojom je raskinuo kada je video klip kako ljubi Đorđa Milutinovića po vratu.

- Samo je falilo naskakanje... - dodala je Ivana Šašić.

- Nešto što je tebi nenormalno je njoj normalno - istakao je Marko Đedović.

- Ona je u tim godinama neiživljenosti - nadovezala se Sandra Rešić.

- Postoje ljudi ko kojih to ne može da se promeni - istakao je Đedović.

- Ona nema u sebi osećaj odgovornosti, a treba da ima i kao majka - dodala je Ivana.

- Sve treba da crtam i da dresiram. Ovde vidi da ne može, ko zna kako će biti napolju - rekao je Alen.

Inače, Vladimir Tomović takođe je pre nekoliko dana komentarisao Maju.

- Sada ću se osvrnuti na Maju Marković, ja sam dugo ćutao i bio sam neko ko ima obzira zbog Alena i kompletne situacije, ali ja sam bukvalno samog sebe izjedao, jer sam govorio reči koje ne mislim, što sam morao da sputavam sebe. Da sam doživeo od nekoga za koga sam emotivno vezan napolju strada, ne znajući, nisi ni otišla do bolnice, ne postoji ta sila, taj papir ili ugovor, koji bi mene zadržao da ne odem kod osobe da je vidim i zagrlim. Kada je došao Bora i rekao njegove reči koje je on poslao, a to je: "Idem da se izduvam, nek me nema" i otišao je, znamo i gde, iz sedišta trkačkog motora, u invalidska kolica, na sondu. Osoba koja u ovom trenutku mora da bude kao što je on, nikako toj osobi nije bilo mesto ovde, nije smela to da dozvoli. Od tog dana i tog trenutka se borim sa tim da kažem tebi, izgubila si svaki kredibilitet kod mene. Ja moram da navedem osobu koja je bez stida, bez srama, to za moral, za to nisam kompletan. Uradila si to zlodelo, gde su druge devojke kada se navelo da je otišao u smrt, plakale, a ti nisi pustila suzu, ja sam tada video o čemu se radi - rekao je Tomović.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir