DRUGE SU PLAKALE KAD JE OTIŠAO U SMRT, A TI NI SUZU NISI PUSTILA: Tomoviću je Joca ljuti neprijatelj, ali je Maju ŽESTOKO OSUDIO!

Ermina Pašović, Milan Janković Čorba i Vladimir Tomović ostali su za sam kraj ovog porodičnog i burnog sastanka.

Ermina se prvo osvrnula na odnos sa Borom Santanom, zbog njegove afere sa Mirelom Kemez.

"To je neko izmislio i proširio priču", tvrdio je Bora.

"Ja verujem da ti je teško, ti si to što jesi, ti možda i ne bi radio to da nemaš podršku ovih ljudi za stolom, ovde su te osudili reda radi. U suštini to i ne misle, smeju se svemu tome, samo su navodili reda radi", rekla je Ermina.

"Krenuću od toga da sam uvek u životu vrednovao to što se uradi na delu, nego na rečima, Boru krivim, ali ne mogu da uporedim to što je on uradio, njegovo delo su bile reči i mrtvo slovo na papiru. On je to rekao u nekom stanju ludila i bunila. Ne mogu Boru da okrivim, jer sam ja oprostio kada mi je opsovan otac prošle godine koji mi se nije ni ohladio u grobu. Odlučio sam da budem bolji čovek... Ermina će mene da posluša, on je moj prijatelj i izgladiće odnos sa Borom. Toma se pravdao i pronalazio krivca u njegovoj ženi, to su svi tako shvatili. Ti si nju trebao da veličaš i da ona apsolutno ništa nije kriva za ono što si ti radio. Tvoje dete će gledati klipove sa tetama", pričao je Tomović.

"Vi mene pljujete, a ja da vam ćutim?! Moje dete ima devet meseci i to danas ima devet meseci", ubacio se Toma.

"Za deset godina će dete ići u školu, pa će ga drugari pitati ko je teta pored tvog tate. Maja iz Zadruge 2, nema dodirnih tačaka sa onom Majom iz prethodnih sezona. Pregazila je preko svih svojih moralnih načela i uradila je nešto za šta je govorila da nikada neće", odbrusio je Vladimir.

"Sada ću se osvrnuti na Maju Marković, ja sam dugo ćutao i bio sam neko ko ima obzira zbog Alena i kompletne situacije, ali ja sam bukvalno samog sebe izjedao, jer sam govorio reči koje ne mislim, što sam morao da sputavam sebe. Da sam doživeo od nekoga za koga sam emotivno vezan napolju strada, ne znajući, nisi ni otišla do bolnice, ne postoji ta sila, taj papir ili ugovor, koji bi mene zadržao da ne odem kod osobe da je vidim i zagrlim. Kada je došao Bora i rekao njegove reči koje je on poslao, a to je: "Idem da se izduvam, nek me nema" i otišao je, znamo i gde, iz sedišta trkačkog motora, u invalidska kolica, na sondu. Osoba koja u ovom trenutku mora da bude kao što je on, nikako toj osobi nije bilo mesto ovde, nije smela to da dozvoli. Od tog dana i tog trenutka se borim sa tim da kažem tebi, izgubila si svaki kredibilitet kod mene. Ja moram da navedem osobu koja je bez stida, bez srama, to za moral, za to nisam kompletan. Uradila si to zlodelo, gde su druge devojke kada se navelo da je otišao u smrt, plakale, a ti nisi pustila suzu, ja sam tada video o čemu se radi", rekao je Tomović.

