OTKRIVENO KADA SE MARIJA KULIĆ I MALI ŽELJKO VRAĆAJU U BELU KUĆU! Miljanin sin ozdravio, a evo šta ona kaže o njegovom POVRATKU!

Marija Kulić pre više od mesec dana napustila je Belu kuću zajedno sa unukom Željkom, koji je dobio boginje.

Razlog za odlazak bio je opravdan, jer među zadrugarima postoje oni koji nisu preležali ovčje boginje, te je zbog toga Marija poslata za Niš dok mali Željko ne ozdravi.

Od njihovog odlaska svašta se izdešavalo na imanju, a najveću pometnju izazvalo je definitivno to što je Miljana Kulić otišla na kiretažu. Miljana je sada sasvim slučajno rekla da se oni vraćaju, te je istakla koliko joj nedostaju.

"Jedva čekam subotu da vas vidim i zagrlim", rekla je ona, što znaći da će njena majka i sin ponovo biti deo rijalitija od 19. decembra.

foto: Printscreen

Inače, Marija se juče uključila u emisiju i otkrila šta se trenutno dešava u njihovom porodičnom domu.

"U poslednje vreme sam nikako. Željko je preležao boginje. On je super, počeo je da priča po celu rečenicu. On je zlatan, daš mu igračke, on se igra po ceo dan. Tijana i Ana ga uglavnom šetaju. One se odlično snalaze i baš su se obradovale kada je došao. Boginjice kada je bio nije izlazio, a sada kada je sve prošlo, mora da bude na vazduhu, prošeta do tvrđave sa njima, ode do Čaira", rekla je Marija juče u "Premijeri".

foto: Printscreen/Premijera

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Puls

Kurir