USTANI I PRIZNAJ SVE, NEMOJ DA ME MUČIŠ! Kemezova vrištala na Boru i tražila samo JEDNO, a evo šta je on rekao o AFERI sa Mirelom!

Milica Kemez je ustala za crnim stolom iz krenula da urla na Boru Santanu i tražila mu je da prizna sve o njegovom odnosu sa njenom sestrom Mirelom.

- Pa, sve ovo me je pogodile, sve što pričaju oko mene, ja ne mogu da spavam već sedam dana! Sve mi ovo pada teško, može da bude i da me grize savest, ali ne smem sebi da priznam. To je definitivno završeno, posle ovoga šta god da je istine, sve je gotovo! Ja sam shvatio da je ovo ozbiljna priča, a u ogledalo se gledam jer imam podočnjake. Ja ne želim da neko pomisli da sam ja nju želeo da ukanalim - rekao je Bora.

- Je l' ste vi retardirani? Mene svi ovde osuđuju jer ja brinem da li je jeo ili ne, a svi ga tešite kada plače, a ja kad plačem meni pričate sve najgore! Ustani i sve reci, nemoj više da me mučiš i da mi ostavljaš prostora da ne znam da li je istine ili ne, a plače da bi ga neko žalio, ili što je možda sve uradio, a možda i jer nije! On je meni plakao u krevetu, i rekao kako nije istine, i kaže da ona uđe ovde. Ja ne znam šta se radi ovde, hoćete da poludim! Ja njega volim, i ne mogu da prihvatim da je to sve istine, gledate me kao jadnicu - rekla je Milica.

- Milice, ja te znam dobro, i znam zašto ovo radiš! Nju je pogodilo jer je to njena sestra,a kada je pričao sa koliko njih je bio ona se smejala - dodao je Lepi Mića.

- Ja sam ga tešila jer mi ga je žao! Ne pravi jadnicu od sebe, ja sam ti sve rekla i govorila, a ona me vređa, folirant jedan! Kada sam ti sve pričala, ti mi nisi verovala - vikala je Ermina na Milicu.

