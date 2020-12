DRAGANA U RIJALITIJU PRIČALA O MUŽU PEVAČU KOJI JU JE VARAO I TUKAO U TRUDNOĆI: Sad se javila bivša svekrva i razvezala JEZIK!

Dragana Mitrović, rijaliti učesnica, iza sebe ima brak sa muzičarom Markom Mitrovićem, a detalje iz ovog braka ona je javno iznosila u Beloj kući.

Ipak, čini se da ni Dragana nije bila potpuno iskrena, što se tiče njenih veza nakon braka. Draganina bivša svekrva rekla je da je ona imala dečka samo mesec dana nakon razvoda.

"Rekla je da nije imala momka posle razvoda, to nije tačno. Ona je sto puta odlazila, on nju jeste varao, ali to za mene nije prevara, jer je ona odlazila od kuće i nije je bilo po tri meseca, napustila je dom. Istina je što je pričala da je bio sa onom devojkom Aleksandrom. Tad sam stala na njenu stranu, bila sam uz nju, iako je otišla i vratila se posle četiri i po meseca. Šta je mislila, da četiri i po meseca neće imati nijednu devojku? Oni su se razveli početkom novembra 2018. godine, a ona je već u decembru otišla sa jednim tipom na Kopaonik, sa još jednim parom. Njih četvoro su se slikali u đakuziju, te slike je poskidala sa mreža, ali postoje ljudi koji su videli te slike. Tako da je laž da nije imala momka posle razvoda", rekla je njena nekadašnja svekrva.

Podsetimo, Dragana je u suzama pričala u rijalitiju kako je imala težak brak.

"Zabranio mi je i društvene mreže, rekao mi je da se samo k*rve parfemišu. On je meni obećavao da neće dolaziti kući u osam ujutru, a završavao je posao u tri. Šamar je počeo zbog jedne svađice dok sam bila trudna", govorila je u "Zadruzi 4".

