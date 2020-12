MISICA OTKRILA SVE DETALJE POZANSTVA SA TOMOVIĆEM JOŠ OD 2016. GODINE: Javljao joj se pre Zadruge i slao joj OVE poruke! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Jovanu Ljubisavljević, a bilo je o ranijem poznanstvu sa Vladimirom Tomovićem.

- Zašto kriješ da se znaš sa Tomovićem od 2016. godine? - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

- Ne krijem, i ne znam se, ja sam tada radila u hotelu kod moje tetke, imala sam fotošuting i stavila sam lokaciju i on je tada ulazio na lokaciju svih hotela, on je mene pronašao, on je meni poslao poruku ,,Da li sam još uvek u Crnoj Gori?", ja sam tada već otišla kući. Isto tako je, kada sam se vratila za Beograd, a ove godine je, neka bude mart, april, isto mi je poslao poruku na kontu prethodnih poruka ,,Brišem poruke, hahah" i to je Luka otvorio sa mnom, sedeli smo jedno pored drugog u kafiću. Zajedno smo sedeli, ja nemam šifru na telefonu, živim sa njim - rekla je misica.

- Ne zanim me ova tema - rekao je Tomović.

foto: Printscreen

Jovana je u Zadrugu, inače, ušla kao zauzeta devojka, ali se za svo ovo vreme trajanja rijalitija njen dugogodišnji dečko Luka nije ni jednom oglasio. A cimeri je uporno spajaju sa Vladimirom Tomovićem, dok ona negira da se među njima išta događa.

"Ja sam jako srećna i voljena, neću više plakati zbog vas. Jesam ja rekla da sam plakala zbog Luke? Ma, sram vas bilo! Naša situacija je jasna, ja znam ko mene čeka, šta meni neko može? Ja se ne hladim, znam i te kako sa kim sam ja, nemojte da mislite o mojoj vezi, ja znam šta osećam", branila se Jovana.

