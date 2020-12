MAJKA NECE TIKTOKERA DOBILA NERVNI NAPAD ZBOG PRIZNANJA SINA: Bora je bio sa muškarcima, a imam i DOKAZE! Tužiću ga za DUŠEVNI BOL

Nakon priznanja Nenada Lazića Nece da je zaljubljen u svog cimera Boru Santanu ne reaguje burno samo Borina bivša devojka Milica Kemez, već i majka popularnog Tiktokera koja ne želi da prihvati da njen sin ima sklonosti ka istom polu.

Naime, Milena Lazić demantovala je da je Neca gej, sada je rešila da iznese sav "prljav veš" Bore Santane u kojeg je njen sin navodno zaljubljen. Ona smatra da je Santana kriv zbog toga što je tiktoker s*ksualno posrnuo, ali joj smetaju i svakodnevne uvrede koje njen mezimac trpi od svog cimera.

"Tužiću Boru za sav duševni bol koji stvara mom sinu i nama u kući. Odakle mu pravo da toliko vređa i psuje mog Necu i mene po svim mogućim osnovama? Nenad je zbog njega načisto posrnuo - i fizički i duhovno! Izgleda i psuje kao uličar, a nekada je persirao ukućanima i bio primer lepo vaspitanog deteta. Teško nam je sve ovo da gledamo!", počinje priču Lazićeva, pa tvrdi da je Bora Santana zapravo prikriveni homos*ksualac.

"Bora je pe*er! Izneću dokaze koji ukazuju na to da se viđao sa jednim muškarcem iz Smedereva. Zajedno su išli u više lokala po Smederevu i okolini i pritom bili prisni. Imam ljude koji će to sve da potvrde i da otkriju gde su se viđali i šta su radili. S obzirom na to da je i sam gej, kako onda Bora može toliko da urniše Necu? Pa on je naveo mog sina da misli da je gej! Pa sve i da je Nenad bis*ksualan, kakve veze Bora ima sa tim? Neka ga ostavi na miru! Videćete da će Neca sve demantovati kada izađe napolje, a sada igra igru, jer želi što duže da ostane u rijalitiju", rekla je Milena, ubeđena u svoje tvrdnje, a onda je imala i lepe reči za pojedine zadrugare.

"Kristijan i Tomović su zaštitnički nastrojeni prema Neci! Kada neko od njih kaže Bori da ne zezaju Necu, Bora se uplaši i umiri. Lepo mu Kristijan kaže: "Neca je tebe podigao, a ne ti njega. Tebi je pala popularnost, a sada ti je Neca digao rejting više nego što je samom sebi!", kaže majka zadrugara.

Na pitanje da li bi ušla u rijaliti, kaže:

"Samo ako bih dobila veliki novac. Tada bih ušla i ponizila Boru!", rekla je Necina majka.

