OVO JE SVE BILA NJEGOVA OSVETA, ON ME I DALJE VOLI Nadežda iskreno o odnosu sa Tomom: On je imao prava da se igra i JA NJEGA VOLIM

Nadežda Biljić iznenadila je mnoge odlukom da se vrati u "Zadrugu". Ona je imala poseban uslov i ostaje samo sedam dana. Sada je Biljićeva u intervjuu otkrila sve o osećanjima prema Tomi.

"Ljuta sam i srećna i besna. Ljuta sam zbog stvari koje su se izdešavale. Ja ne znam šta Toma očekuje od mene posle svega što je uradilo. Ovo sve meni govori da je bila njegova osveta i da on mene i dalje voli. Dao mi je svoj krevet, daje mi insulin, brine za mene, zove me da šetamo, non stop smo zajedno", započela je Nadežda pa nastavila:

"To i mene buni. Ako se tako ponaša sad prema meni, zašto si onda uradio sve to? Ne može tek tako da se desi sve to. On mene razume. Ne znam, verovatno se lomio oko nekih stvari, možda zato što je prerano napravio dete i da je shvatio da ima dete. O tome je trebao da razmišlja mnogo ranije. Ja njega volim, ne mogu da ga izbrišem iz srca tako lako. Gorak ukus koji sam osetila zbog njega se nikad neće izbrisati. To će uvek stajati. Koliko god se mi voleli, ja ne mogu da budem sa njim, ne mogu da svarim sve to. On mi pravi ljubomorne scene danas", rekla je Nadežda.

"Ja sam majka. Ja kao majka i da se pomirim sa tobom, ja ne bih sebi dozvolila seks*alni odnos sa tobom. On uvek kaže da ja ne umem da se ponašam. On je mene optužio da se ja nedolično ponašam napolju. Mi živimo na Balkanu. Žena će uvek biti kur*va, a muškarac šmeker. To je poenta. Problem je u tome što on potencira o tome, i dao legitimitet drugim ljudima da me pljuju. On je ljubomoran na moju senku. Ili me bolesno voli ili se plaši da me izgubi", rekla je ona. U njegovoj glavi ja uvek imam nekog pored njega. Kako god da okreneš ovo je bolest. On ne može da izbriše ono što je uradio. On je ljut na sve nas. On je rekao mami da se ne oglašava. On je imao prava da se igra, ali on ne zna kako to igleda napolju. Ja sam ušla da sperem ljagu sa sebe", rekla je ona.

