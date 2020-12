NAKON SVIH SKANDALA, MILICA I BORA PLANIRAJU BEBU: Šokirali sve, a evo šta se dešava nakon pomirenja! Progovorili i o TROJKAMA!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Milici Kemez i Bori Santani.

- Sinoć ste zaspali sa medom koji je Mišel poklonio Milici? Da li je za vašu vezu uspeh samo trojka? - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen/Zadruga

- To je bila naša beba, planirali smo bebu, planiramo. To je njen poklon, meni to ne smeta - rekao je Bora.

- Ja sam bila u pabu, videla tog medu, molila da mi sestra pošalje. Mišel je rekao da njegova sestra drži prodavnicu, medved je poklon. Ja sa Mišelom ništa nisam imala, Bora sa mojom sestrom ništa nije imao. Nisu uspeh za našu vezu trojke, ali možda probamo, što da ne... Mi nismo u vezi, od Nove godine ćemo znati na čemu smo - dodala je Milica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja nju u životu više neću uvrediti, biću maksimalno korektan i pošten, bili zajedno ili ne. Iskupiću joj se za sve, ona meni stvarno ništa loše nije uradila u životu. Za naše svađe dosta sebe krivim. Grize me savest što joj neke stvari nisam rekao, što nismo bili u dobrom odnosu napolju. Ostavio sam je i na cedilu kad je bio problem oko salona - istakao je Santana.

