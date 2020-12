JANJUŠ OSUO PALJBU PO MILJANI, ONA MU DUPLO VRATILA! A onda je otkrio njenu tajnu: Šta je to radila kod Mikija na veselju?

Marko Janjušević Janjuš ustao je za crnim stolom kako bi naveo najpokvarenijeg zadrugara po svom mišljenju.

foto: Printscren/Zadruga

- A zamisli da Miljana Kulić, ova divokoza, kaže da je neko pokvaren! Ja kada joj bilo najteži, ovoj budali, a ona mene provlači kroz sve situacije! Nikad se nije rodilo pokvarenije stvorenje od nje, tako da navodim nju, ne mogu više da dužim - rekao je Janjuš.

- Kako idete linijom manjeg otpora, kao ovaj rošavi, kome Maja d*ka u pet popodne, naziva me pogrdnim imenima, daje sebi za pravo da me nazove najpokvarenijom, ne kupa se, kockar, alkoholičar, propatilet, a ova devojka je još gora čim je sa njim! - odbrusila je MIljana.

- Svinjo, klošarko jedna debela! M'rš klošarko jedna! Debela svinjo! Kravo! Ja se divim Zoli jer je te j*bao! Moj prijatelj mi je ispričao, dečko joj je bio Zola, išli su kod Mikija na žurku, a mom drugu je gurnula ruku i d*kala mu. Zola da li si bio napred na sedištu kada ste išli? - uzvratio je Janjušević.

foto: Printscren/Zadruga

- Nisam, nemoj Janjuše mene uvlačiti - negirao je Zola.

- Šta hoćeš, bre ti više?! Ako hoćeš da se svađamo, možemo! Ona priča šta hoće, to što je među vama, to me ne zanima! Šta traži to i dobije, ja nju (Maju Marinković) više ne žalim, tako joj i treba - odbrusila je Marija.

Kurir.rs/M.M.

Kurir