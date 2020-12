IZGLEDA KAO UŠTOGLJENI ČIČA! Mišel se uneo Miljani u facu, popustile mu sve kočnice: Ona mu zapušila usta, a onda najavila ISTINU!

Miljana Kulić ustala je kako bi prokomentarisala buran odnos koji ima sa Mišelom Gvozdenovićem.

- Slušam sve ovo i ne mogu da verujem šta slušam i koliko on preuveličava, ja jesam njega uznemirala u prvoj nedelji, jednom sad ga probudila, nije bilo vreme za spavanje, vidim koliko je preuveličao to! To što ima na leđima, nije od mene. Ali niko ne spominje to što se on drao ispred apartmana, a zna da mi je dete u apartmanu. Ja sam pravila do sebe budalu i jahala ga, meni ne priliči da jašem nekoga, nisam ja Kristijana i zbog toga ja ne mogu da se oporavim dva dana. Neke stvari mi ne priliče, a što se tiče Rajskog ostrva i tamo sam pravila šou sa njim, nikada nisam bila zaljubljena u njega, jeste mi se dopadao, ali kako sam upoznavala njegove karakterne osobine, kako se ponašao i napolju, kao i ovde, uopšte ga ne gledam na taj način. Danas sam mu rekla zbog čega on nikada ne može da mi se dopadne. Izgleda kao neki uštogljeni čiča, toliko mi se zgadio, da više nemam inspiraciju, ubijala sam vreme, jer ovde za stolom se dešavaju i nenormalne stvari, a ja sam pronašla izduvni ventil, ali on ne zaslužuje to da ima bilo kakvu komunikaciju sa mnom. Zato što preuveličava, žali se da ga uznemiravam, ne želim više da mu dajem na važnosti i na značaju. Na poligrafu ću sve dokazati da je sve istina ono o čemu sam pričala. I da me je tukao napolju, kada sam živela i radila u Čačku - rekla je Miljana.

- Sad kaže da smo se tukli, a na Rajskom se izvinjavala mojoj porodici, gde je tu logika? Ti treba da kažeš ljudima šta radiš i kako se ponašaš. Ja nisam predmet za sprdnju, ni tebi, ni zadrugarima! - zaurlao je Mišel i uneo se Miljani u lice.

- Ja ću dokazati na poligrafu šta si radio, 'ajde, sedi tu kulturni pevaču tu, dok si pričao 15 minuta, nisam te prekidala - odbrusila je Kulićeva.

