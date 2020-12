MARIJA KULIĆ REDOM URNISALA RIJALITI CIMERE: Stid me što je Miljana moje dete, Janjuš je SMRDLJA, a Nadežda VAN PAMETI! (VIDEO)

Marija Kulić iznela je svoje mišljenje o većini rijaliti učesnika, pa i svojoj ćerki Miljani.

Kulićeva je bez dlake na jeziku govorila ono što misli, a prvo se dotakla Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša.

"On je jedan štrokljović, jedna smrdlja. Ne znam šta ljudi vide na njemu, Tara je pratila sve danas, oni su imali odnose, on se ne kupa, kada sedneš pored njega, čovek je katastrofa. Oni šta rade ovde, ja mogu da zamislim njihov život napolju, oni su kao životinje", rekla je Marija, pa dodala:

foto: Printscreen

"Maja sve namerno ovo radi, da bi njegova žena njega prezrela, i da ženi ne padne na pamet da bude sa njim, i da on bude samo njen. Apsolutno je bezobzirna prema detetu."

Kada je reč o Miljani i Mišelu, Marija kaže da je naslednici rekla svašta.

"Ja sam njoj posle onog klipa svašta rekla, ona meni priča da je neke stvari radila da bude zanimljiva. Prvo, ako si htela i ako si bila ljuta posle njegovog vikanja ispred apartmana, on je namerno vikao, i rekao da ga briga. Ona je posle legla u njegov krevet, kako bi se revanširala, okej, ali ono skakanje i jahanje je stvarno van pameti. Mene je stid što je to moje dete, ona više nije mala", rekla je Marija, koja se čula sa Tominom majkom.

foto: Printscren/Zadruga

"Ja sam se čula sa Tominom majkom, ona mi je pisala šta se dešava, posle me je molila da budem uz njega, ali ja to ne mogu, posle svega što mi je uradio. Nadežda je i plakala u pozivu, bila na infuziji, dete im je bilo na sondi, a da on ne mari za ttim, to je monstruozno. Ovo njeno ponašanje je sada van pameti. Ja ne mogu da razumem da su ove devojke toliko bez stava, samopoštovanja i svega što ide. Bitno je da se lepo slikaju, a drugih kvaliteta nema. Ermina na primer, ona je rekla da će da se promeni, a ovo ostalo je van pameti. Milica isto, ona kao sumnja u to da je Bora bio sa njenom sestrom. Ovo što se dešava, ovoga nema napolju. Sada mi je jasno zašto svi gledaju Zadrugu", rekla je Marija.

foto: Printscreen

"Šta misliš o Jovani misici?", bilo je naredno pitanje.

"Ona se osetila povređenom, ona je pucala, sve to ju je tištilo, šlag ju je povredio, a sada nije sigurna da se on ohladio. Šlag je najviše razbesneo, a tada je pokazala kakva je. Ona nikoga od nas ne može da ubedi da ona nije zaljubljena do ušiju u njega", objasnila je Kulićeva.

Kurir.rs/K.Đ.

