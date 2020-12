NADEŽDA I TOMA ZAJEDNO POSLE PREVARE, SUZA I ŽEŠĆIH SVAĐA: Pao prvi javni poljubac rijaliti para! (VIDEO)

Nadežda Biljić i Toma Panić ozvaničili su njihovo pomirenje.

Naime, pred emisiju Nadežda je ispričala cimerima da su se ona i Toma pomirili ispod pokrivača.

Dok su se drugi igrali, Nadežda i Toma prepričavali su njenu akciju u potrazi za poklonima, a onda joj je Panić prišao i strasno poljubio.

Podsetimo, Nadežda i Toma nedavno su imali veliku svađu, gde je pevačici Panić sasuo sve u lice.

"Ja sam njenim roditeljima rekao da ja nisam mogao da opravdam neke pare, druga stvar trebali su zbog nje, ona je dva telefona skokala, kredit je dignut! Ja sam ostavio koliko sam ostavio i rekao da svaki mesec plaćaju rate! Ja nisam mogao drugačije da opravdam te pare, nego da odem u sud i to završim. Mene najviše boli kada ja sa njom se mučim, sa njenim menadžerom, znaš za koje ponižavajuće cifre je zovu ljudi!? Evo nek ti ona kaže kakve sam ja ideje davao, ja sam sve to radio, bez njega nikad ništa. Onda sam joj ja jednom rekao u fazonu, ja pop*zdeo, a vidim da oskudeva u sebi, nema samopouzdanje jer ne radi, to je logično! Ona ustane i kaže kako sam ja želeo da budem menadžer", govorio je tada Toma.

