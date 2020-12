TOMOVIĆ JE NULA OD ČOVEKA: Kristijan Golubović obrušio se na Crnogorca, pljušte uvrede, pa pomenuo STANIJU! (VIDEO)

Kristijan Golubović zajedno sa Nikolom Đorđevićem komentarisao je aktuelne teme u Beloj kući.

On se dotakao i Vladimira Tomovića za kog je istakao da je "nula od čoveka".

"Postoji majica napolju, na kojoj piše nula, u zagradi "od čoveka". A isto postoji majica na kojoj piše: "Kristijane, nisam ja majke mi". Hteli smo da kupimo to nekako i da mu poklonimo taj dres. Ispade Kristijan ljubomoran zbog Stanije, zato sam prestao da se smaram, reći će neku takvu glupost, razumeš. Meni je do nje stalo kao do lanjskog snega", rekao je Kristijan.

Potom je Golubović Nikoli pričao kako je bežao iz pritvora, i kako analizira svaki prostor u kom se nađe, pa je to radio i u rijalitiju.

