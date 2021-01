ŠA POKAZAO PRAVO LICE! KIKI GOLUBOVIĆ OSUO SA CIMERIMA: Znam ga godinama! Dosad je ćutao o OVOME (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša iznervirao je sve cimere, pa su nastavili da ga komentarišu.

Naime, Ša je rekao da mu se može da se ponaša kako želi, iako su mu zadrugari rekli da je ispao krajnje nekorektan što se povukao sa glamuroznog dočeka Nove godine i legao da spava.

foto: Printscreen

Kristijan Golubović i Mišel Gvozdenović komentarisali su reperov potez koji ih je sve iznervirao.

"A šta je tebi Ša, nešto?", upitao je Mišel.

"Kao da kažem ovom mom iz paba, šta oni sve nešto na pab nabacuju?! On ne voli nikoga na svetu, ja znam Ša godinama, on sebe ne voli", rekao je Kristijan.

foto: Printscreen

"Ja sam ga pitala da mi napiše tekst za nastup, on nije hteo, a to se piše za deset minuta", ubacila se NIna.

"Ja sam uvek fer i korektan prema njemu, da postoji bilo koja začkoljica, njemu je Sandra rekla, a on je to prebacio na mene! On kao misli da je to uvlačenje u d*pe produkciji, ovi koji pevaju", rekao je Mišel.

"Mene je Ša razočarao kada je Ninu napao!", rekao je Nikola.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir