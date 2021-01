MONIKA IMA TAJNI PLAN, A U SVE JE UMEŠAN FILIP CAR: Toma Panić izneo detalje o cimerki koje niko ne zna, a njena reakcija je ŠOK!

Toma Panić bio je sledeći za crnim stolom koji je izneo svoje mišljenje ko su po njegovom mišljenju najdvoličniji zadrugari.

On je tada otkrio neke stvari koje je prećutkivao o Moniki Horvat.

"Nadežda i ja smo ispali jedno prema drugom mnogo dvolični. Maja i Janjuš, Miljana i Marija, koje probleme imaju, pa ustaju i komentarišu... Ja sam čuo...", rekao je Toma.

foto: Printscreen

"Tomo, koji ja problem imam, ja sam nikad srećnija, možda ja imam neki problem koji ne znam, molim te navedite ga! On je najsrećniji čovek, jer ispraća Nadeždu", rekla je Miljana.

"Ja sam video dve osobe, hteo sam da iznesem kada je bio neki klip, ja sam čuo priču, to je vezano za Matoru i Moniku, i za jednu priču za Cara i Moniku i video sam kako jedno prema drugom trče i kako su srećni sa porodicama. Monika je u sto situacija ispala dvolična, ja sam čuo da Carevi roditelji, tetka takođe znaju da si ti bi i da si ti ušla ovde da bi se ti zakačila za bilo koju devojku, a čuo sam i da imate plan za jedan kafić, to može da bude i u Poreču, ali kada sam video da ti praviš rijaliti namerno, jer ti si meni pričala još od početka da nikada sa Matorom, a na kraju krajeva, Matora vidi da ti igraš igru, pa i ona igra takođe", otkrio je Toma.

foto: Printscreen

"To je moja stvar i može mi se", poručila je Monika.

"Kao drugu osobu ću navesti Erminu, prema meni ne znam da li jeste, ali donekle jesi prema svima. Znam šta si pričala sa Kenanom, pa sa Rialdom, želela to tamo, ovamo, uglavnom dvolična si, da li to zbog rijalitija, ne znam, ali mislim da si ti to. Treća osoba je Sandra i to je to", rekao je Toma.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir