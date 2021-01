TEŠKO JE KADA JE NEKO PSIHIČKI NESTABILA! Janjuš komentarisao Majin i Čorbin odnos, srećan što se OTKAČIO Marinkovićeve! VIDEO

Tokom emisije "Pitanja novinara" pokrenuta je tema o vezi između Maje Marinković i Milana Jankovića Čorbe. Marko Janjušević Janjuš dobio je pitanje koje se ticalo njegove bivše ljubavnice i kuvara.

- Kako se osećaš posle svega? Videli smo da si na Zadrugoviziji bio u svom duhu? - glasila su pitanja.

- Osećam se dobro posle svega. Daće Bog da se osećam dobro - rekao je Janjušević.

foto: Pritnscreen

- Šta se dešava sa Majom, Čorbom, sa zaštitom i ostalo? Imao si neku rekaciju malopre, kada sam pitao Čorbu zašto nije branio Maju? - glasilo je naredno pitanje.

- Uvek se nađu te neke situacije, gde se pokaže koliko neko nešto može ili ne može. Svako radi šta misli da je dobro. Nije ovo kraj sveta - rekao je Janjuš

- Maja je pitala Vladimira da li ste pričali o njoj, jer ju je kamera snimala? - nastavio je novinar.

- Ja o njoj više ne pričam, niti obraćam pažnju na to. Ako je nekome interesantno, da li pričam i to, ja ne obraćam pažnju. Sreća se gradi na tuđoj nesreći, sve to bude kako treba da bude jednog dana. Po meni ovde ima dosta ljudi koji imaju ozbiljnih psihičkih problema, od nekih se ovde dobija izliv krvi na mozak. Nekim psihičkim bolesnicima ne bi bilo jasno šta se dešava kada bi došao ovde - objasnio je Janjušević.

foto: Pritnscreen

- Janjuše, vratio si se onakav kakav treba da budeš? - komentarisao je novinar.

- Pa da, imam svega sada, sve je kako treba, šta je bilo bilo je, na greškama se uči. Pojedini nikada neće naučiti, neko da, neki ne. Jako je za*ebano kada je neko psihički nestabilan - rekao je Janjuš.

- Miljana, je l' bi ti testirala sutra Janjuša da li ima neku psihičku bolest? - pitao je novinar Miljanu.

- Ja bih pogledala, on ima neku falinku, čim je sebi dozvolio da stupi u kontakt sa bolesnicima. Ja ću se potruditi da provodimo što više vremena zajedno - rekla je Miljana.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir