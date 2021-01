TAKI PRVI PUT O MAJI I ČORBI: Biće jedan, drugi, pa TREĆI, ništa ne znači što se LJUBE! Samo neka se otarasila JANJUŠA!

Maja Marinković i Milan Janković Čorba zbližili su se, međutim nisu javno definisali svoj odnos kao vezu.

Čorba je sinoć sa crnim stolom istakao da oni nisu u vezi, a već danas oni su se u više navrata ljubili pred svima u Beloj kući.

foto: Printscreen

Radomir Taki Marinković progovorio je o svojoj ćerki i njenom novom dečku.

"Neće oni da se uzmu za dva dana. Maja je još mlada, kakve veze ima što se oni ljube, ništa to ne mora da znači. Maja je takva kakva je i ona ni zbog koga neće da se menja, ona je od malih nogu takva. Atraktivna i zgodna devojka. Ne bi ona sve to na sebi radila da ne želi. Prosto to je Maja i to može neko da prihvati ili ne prihvati. Siguran sam da Maja neće s 25 godina da se uda, tako da nije ni bitno sada da li bi nju prihvatili Čorbini na Kosovu. Biće jedan, drugi, treći, sve je to mladost", kaže Taki i dodaje da će prihvatiti ćerkin izbor, ali da za njenog bivšeg Marka Janjuševića Janjuša ne želi da čuje:

foto: Printscreen

"Neću se mešati u Maijin izbor, ja koliko sam video on je dobar dečko. Simpaitičan momak. Maja nikog ne sluša, čak ni mene. A jedino mi je bitno da se otarasila Janjuša, ništa drugo mi nije bitno. A ko zna šta će biti na kraju, u ''Zadruzi'' je drugi vremenski period, svašta će tu još biti u narednim mesecima. Ja samo želim da moje dete bude srećno i nasmejano, da je niko ne maltretira. Samo da ne gledam stresove njene i tuče, ono je katastrofa. Svi osim Janjuša su mi okej momci, svako je na svoj način zanimljiv i duhovit. Svi dolaze u obzir, samo da nije Janjuš, samo neka cveta ljubav, za to sam uvek."

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir