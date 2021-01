JANJUŠ DOKOSURIO MAJU! Otkrio ispred svih šta mu je šapnula, a onda ju je Tomović žestoko spustio: TVOJ OTAC TE SE STIDI! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je za Kristijana Golubovića, a onda se u konverzaciju dovezao i Janjuš.

- Da si ušao kao slobodan muškarac, da li bi se zaljubio u Aleks i šta ti se to dopalo, a šta ne?

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne bi se zaljubio u nju, ovde su mi se kao žene, sviđale druge devojke na tom planu, a pošto ne mogu da se zaljubim u drugu ženu, možda ne bi trebalo da odgovorim. Kod nje mi se ništa ne sviđa, bez šminke i bez veštačke kose se mnogo drugačije slika. Treba da se zategne, da trenira i da malo smanji grudi da bi to bilo kako treba, skockano! Vidi se da je plastika. Ja ne bih da je ružim, ali mnogo bi trebalo da radi na sebi da bi bilo... Ja sam se dva puta pravo zaljubio i jednom onako! Ja sam zreo čovek, znam šta je emocija, kako da se prepustim, kada imam najbolju ženu na svetu i dete koje me najviše podseća na nju. Ja idem u sprdnju do neke granice i onda se od tu granicu odbijem, iako to zezanje u mojoj ženi izaziva rak - rekao je Kristijan.

- Nemam temu na ovo njegovo izlaganje - rekla je Aleks.

- Kada su Car i Mina bili u izolaciji, tad su bili potrčko ova devojka i Car i posle njihovog odnosa u izolaciji, posle 20 minuta je došla i rekla mi je: ,,Zamisli kakva je to k*rvetina, došla je da mi srmdi njena lučevina", zamisli ti koje je to ludilo - rekao je Janjuš o Maji i Čorbi.

Naredno pitanje u nastavku emisije "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je za Maju Marinković i Milana Jankovića Čorbu.

- Zar je moguće da si tolika prostakuša, da si imala se*s ispred Janjuša, zar te nije sramota, veći ljudski odroni od vas se nisu mogli pokazati u Zadruzi? - glasilo je pitanje .

- Ja sam svoje rekla što sam imala. Mogu mami da postavljaju takva pitanja! - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Moje mišljenje je da je to radila namerno! Namerno ponižavanje Janjuša! - ubacio se Lepi Mića.

- Vidim da sa devojkom nešto nije u redu, evidentno je da ima probleme. Najlepša devojka bi trebalo da bude odevena u stid! Ali ti nemaš ni stida ni dostojanstva! - komentarisao je Vladimir.

- Ne možete vi da govorite pred Janjušem! Vi ste mene kaznili, a rekli ste da može da dođe kod mene! Ja mogu da radim šta hoću! Nisam imala nešto što druge devojke nisu imale! Ja sam prestala da patim - rekla je Maja.

foto: Pritnscreen

- Rekao sam ti Majo u oči, praviš od sebe budaletinu, Čorbu boli k**ac! - rekao je Mića.

- Tvoj otac se stidi tebe u ovim trenucima! Svakim danom toneš u njegovim očima! Mene je ove devojke stvarno žao! Ovaj veštački osmeh će brzo da nestane! - rekao je Tomović.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir