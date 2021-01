MUŠKARCI SE ZASITE KAD IM DEVOJKA DA SVE! Bora Santana progovorio o odnosu sa Milicom Kemez, pa delio ljubavne savete!

Učesnici rijalitija, Bora Santana i Milica Kemez govorili su o svom ljubavnom odnosu.

Milica je otkrila šta joj je najviše smetalo kod Bore dok su bili u vezi.

foto: Printscreen Pink Tv

- On kaže: "Hajde da živimo zajedno, a ja da se viđam sa drugim ribama i to tebi da ne smeta". Kako ja njemu da verujem? Nije se šalio naravno - isrpičala je ona u emsiji Magazin In.

- Šalio sam se, da vidim kako će ona da reaguje, ona je moj ispit zrelosti, video sam da ustvari uopšte nisam zreo - istakao je Bora.

foto: Printscreen Pink Tv

Voditeljka je upitala Boru šta je Milica od njega tražila da promeni.

- Da budem strpljiv, da vodim računa šta pričam, da budem kulturniji, da više pokazujem emociju, da budem otvoren. Pokušao sam dosta toga da promenim, ali ne možeš da pobegneš od sebe. Onda kažeš pa šta ti se svidelo kad si ušla u vezu sa mnom. Istina je da se muškarci promene u toku veze kad vide da devojke sve daju na dlanu, brzo te zasite, kad su previše dobre, to nije dobro, svestan si da to treba da poštuješ, ali neki đavo radi u tebi - rekao je Santana.

