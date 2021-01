NECA JAVNO ZAPRETIO BORI SANTANI! Tiktoker obelodanio zbog čega je lagao i izmišljao: Obećao da će raditi još GORE STVARI! (VIDEO)

Veliki šef je zadao zadatak zadrugarima da izaberu najbezdušniju osobu, a onda je ustao Neca Tiktoker.

- Smatram da je moja reč bitna, tako da hoću da pričam, jer imam potrebu za to, jer smatram da je osoba koja nanosi bol drugoj osobi bezdušna. Imam prilike da kažem šta želim, a prvo ću da kažem da neke stvari u vezi ove teme, koja je meni bitna, jesam rekao namerno. Osoba koja stalno prča da mi daje kadar, a ona i te kako priča o meni. Zola je meni rekao da više treba da razmišljam o porodici, i rekao mi je dosta pametnih stvari. Što se tiče svega, radio sam neke stvari namerno, a Milica nema razloga da me mrzi. Ja sam rekao da je on vršio pritisak na mene da priznam, a posle toga je sve krenulo nizbrdo, i onda su krenule da se dešavaju neke stvari. meni je krivo jer je on izgubio dvonedeljni honorar. Ja sam samom sebi ispao najveći neprijatelj i sebi sam napravo haos, te sam svoju porodicu doveo u neprijatnu situaciju. Osoba mi je uradila mnogo odvratnih stvari, a bila mi je uzor. On mene nije se*sualno privlačio niti bilo šta, niti sam ikada želeo odnose sa njim. Bio sam tužan zbog njihove godišnjice i želeo sam poklon da im poklonim i da im se izvinim. Ja sam hteo da stavim tačku, ali mene uvek neko prekine. Bio je super prema meni, i zahvaljujem se na tome, mislio sam da je meni bitna osoba u životu, a radio je neke odvratne stvari, i zato ću ja da nastavim, dok se ne izvini mojoj porodici - počeo je Neca, pa dodao:

- On je izigrao moje poverenje, moju porodicu, i rešio sam da nastavim sa tim stvarima. Rekao sam da se ja se njemu neću izvinjavati i radiću u još gore stvari dok ne kaže prvi izvini. Druge dve osobe su Milica i Bora. Svi znaju da je meni bilo krivo, jer je tebi bilo loše.

