SKLONIĆU SE OD NJIH KADA SE BUDU DOKAZALE NEKE STVARI! Neca otkrio šta sprema Milici Kemez i Bori, Ana mu poručila da je FOLIRANT!

Nenad Lazić Neca pričao je Ani Bulatović kako mu smeta što zadrugari misle da je on folirant, a sa tim se složila i pevačica. Ona je rekla Neci da sve radi zbog fanova.

- Kad se budu dokazale neke stvari, ja ću njih dvoje (Milice i Bore) da se manem - rekao je Neca.

- Eto - odbrusila je Ana, smatrajući da je to dokaz da je Neca folirant.

- Ja nemam taktiku, niti sam ušao sa taktikom, ja samo hoću da dokažem da nisam kriv u celom tom odnosu. Ja sam povratnu informaciju dobio od naroda preko žirija, a hoću da se to dokaže ovde. Prave me zadrugari psihićem i s*ksualnim manijakom. Ništa od toga. I to ljubljenje slike, biće me sramota sutra. Nije bilo da mu ja izljavljujem ljubav. Poljubio sam ga u obraz, bolesno jeste, ali j*biga - nastavio je da se pravda Neca.

