JANJUŠ MAJU I ČORBU ISPROZIVAO, A POSTOJI CIMERKA KOJU BI OŽENIO: Bog me je SPASAO! A jedino pevačica DOLAZI U OBZIR ZA BRAK

Marko Janjušević Janjuš komentarisao je dešavanje iz "Zadruge", kao i vezu svoje bivše ljubavnice Maje Marinković sa Milanom Jankovićem Čorbom.

- Nema od toga ništa, to je katastrofa i tu sreće nema, jer sve ide na silu. Možda vremenom to sve bude kako treba, ali ona ne kapira da je većini samo igračka. Još ovo nije dno, kada bude bila baš na dnu, shvatiće sve, I Čorba ima seljačku inteligenciju, njemu sve ovo odgovara, on može da uradi sada šta hoće, ona je svesna da ako uradi još jednu lošu stvar, to je kraj, trpeće sve loše stvari. To je budalaština, iskreno. Mene je Bog spasio, žao mi je samog sebe. Kada bi me pitao koga bi oženio ovde, Sandra Rešić - počeo je Janjuš.

- Ja ove devojke ne mogu više ni da komentarišem. Tomović je osoba koja se sprda sa svim devojkama, njega nisu zanimale ni 15 puta bolje ribe od Ivane Marinković, neće ga ona zanimati. Žao mi je i što Aleksandrom nisam komunicirao, dok sam bio sa Majom, mi smo drugari i bićemo to do kraja - prokomentarisao je Janjuš.

