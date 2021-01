IVA GRGURIĆ OPLELA NIKAD ŽUSTRIJE PO MAJI MARINKOVIĆ! Otkrila da je i nju iskopirala, pa poručila: Ovo što radi je BLAM!

Bivša zadrugarka Iva Grgurić osula je paljbu po Maji Marinković pa je iznela mišljenje o njoj.

Prvi video-prilog koji je Iva pogledala jeste trenutak kada je Maja Marinković udarila Marku Janjuševiću Janjušu šamar, nazivajući ga pogrdnim imenima.

"Dobro on ima kontrolu, samokontrolu. Da li je realno da ona ima isti kaput kao i ja, plus ima i haljinu kao i ja?! Šta da prokomentarišem, to su oni, ne znam ni šta da kažem, iskreno, koliko su se izblimirali, mogu samo da uđu u Zadrugu. Nisam ja sa njom imala sukobe, ali moram da budem iskrena i objektivna, da joj kažem da li je realna. Ja jesam bila njena drugarica, ali sam joj govorila da li je realna to što je radila, meni ovo ponašanje nije normalno, jedne devojke, da ne kažem dame, to je daleko od dame. Da skače na čoveka kao čivava, šta radi po izolaciji. Moje mišljenje je da je ovo blam."

Naredni prilog bio je kada je Janjuš komentarisao da li je Maja zgodnija i lepša od Ane Korać, njegove bivše intimne prijateljice.

"Šta sada, je l' ja treba da kažem da li je pametnija i zgodnija? To nije u redu da je naziva pogrdnim imenima, kada... Ne znam, vidi se da joj je Ana, kako da kažem, uzor, isto oblačenje, isto ponašanje, nije Ana uradila taj klip, to su fanovi napravili taj klip, a ti napadneš sad devojku. Verovatno je kivna na Anu, jer se ona povezivala sa Janjuševićem, ali je ona generalno kivna na svaku koja je pored Janjuša. Ali koliko sam videla, Ana je njoj fino uzvratila.", rekla je Iva u rubrici ,,Zadruga - Sami protiv svih"

