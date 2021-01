OMRAŽENIJA SI OD LUNE ĐOGANI! Đedović osuo paljbu po Maji Marinković, udario gde je NAJVIŠE BOLI: Spomenuo Takija i Janjuša!

Marko Đedović obratio se svojoj rijaiti cimerki, Maji Marinković i pred svima joj izneo svoje iskreno mišljenje.

foto: Printscreen/Pink TV

- Majo, verujem da si omraženija od Lune Đogani. Jedino šta možeš da izvučeš je to, da ako se nastavi tortura koju si prouzrokovala je to da dobiješ one babetine kod sebe. Babe su ti spas, ako nisu pomrle do sad. Moći ćeš ko mečka da se slikaš, za 200 evra. Kada te neko pljune, verujem da bi ga izbola nožem, a kada ti neko da savet, ti sve naopako uradiš. Je*eš se za sve pare, a kada voliš ti si spremna iz osvete da se po*ebeš sa drugim, da predaleko odeš i ostalo. Moj otac bi presudio i njoj i sebi. Takve stvari su poraz za jednog roditelja. Ti nisi svesna šta si mu priredila. Nama nisi ništa, osim Janjušu, jedina osoba si samo ti i tvoj otac - rekao je Đedović.

foto: Printscreen/Pink TV

Podsetimo, Maja Marinković bila je doskorašnja ljubavnica Marka Janjuševića Janjuša, a samo nekoliko dana nakon što je ostavila njega, uplovila je u vezu sa Milanom Jankovićem Čorbom.

Kurir.rs/S.M.

Kurir