TREBA DA UĐEŠ U NJEGOV MOZAK! Čorba i Cvele ogovarali Kristijana, a kada se on pojavio na vratima pravili su se da SPAVAJU (VIDEO)

Jovan Cvijetić Cvele i Milan Janković Čorba su ogovarali Kristijana Golubovića, te su se dotakli njegovog ponašanja na imanju. Oni su se složili da je Kristijan hiperaktivan, te da često ne mogu da ga isprate.

- On je isti moj ćale! On samo priča, ti njega da slušaš, treba da uđeš u njegov mozak. Nema druge. To je definicija mog ćaleta, a on je isti ovakav - rekao je Cvele.

- Ja kad kažem da idem da spavam, bolje da sma mu rekao da bežim iz rijalitija - dodao je Čorba.

Nakon toga, Kristijan se pojavio u pabu, gde su ga Čorba i Cvele prevarili da spavaju, što je svima bilo smešno kada je Golubović shvatio o čemu se radi.

Kristijan Golubović i Milan Janković Čorba su se nedavno raspravljali o Čorbinom raskidu sa Majom Marinković.

- Ti je je*eš i posle tri dana joj daš korpu, meni je to katastrofa! -rekao je Kristijan.

- Na koji način da je ispoštujem? Ja ću da se družim s njom, ali ne mogu više da spavam pored nje! - rekao je Čorba.

- Pre dva i po sata si je*o a sad odjednom ne možeš! Kod vas prvo u krevet pa onda primetite da nešto nije u redu! Upoznavanje mora da traje dugo i detaljno, a ovo je kombinacija! Trebao si da kažeš - Ne znam, videćemo šta će biti - rekao je Kristijan.

