NE PLAŠIM SE, ON MI JE NAJBITNIJA OSOBA U KUĆI! Nataša otkrila da li joj se Karić i dalje sviđa, a onda razvezala JEZIK o Anđelu!

Bora Santana ugostio je Natašu Radan, koja je prokomentarisala da li joj se Stefan Karić dopada.

- Natašina ljubav se gasi prema Apolonu sa Zvezdare, jer je došao Apolon iz Zvezdarske šume, Stefan Karić. Preporodila si se od kada je Cile došao. Kao da ne možeš da se skloniš sa Zvezdare - prokomentarisao je Bora.

- Meni je ovo presmešno, što se tiče Anđela to se završilo pre Karićevog ulaska. Nema potrebe da nas bilo ko povezuje, to se dešavalo pre 4 meseca. Nemam problem da budem u korektnim odnosima. Stefana ne gledam kao novog zadrugara. To što je bilo prošle sezone, ostaje tamo. Ne plašim se ničega. On mi je najbitnija osoba u kući. Mirko i on su dve osobe koje sam najviše zavolela u prošloj sezoni - ispričala je Nataša:

- Aleksandri verujem za ono što je ispričala o Ivani. Mislim da jeste bilo malo, sigurno da jeste. Jesu bili pokriveni kod Vladimira Tomovića u krevetu. Anđelo je pričao da ima keca u rukava, to je to - dodala je Radanova.

