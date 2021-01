OTAC JE GOVORIO DA SAM PROSTITUTKA I DA ĆE ME UBITI: Aleksandra u porodici imala HOROR, kroz suze ispričala šta je pretrpela!

Aleksandra Nikolić progovorila je kroz suze o svom ocu koji ih je maltretirao.

"Ti si rekla da vam je kupio stan, da vam je slao novac, a onda se nešto promenilo, šta je to u pitanju?", upitao je voditelj.

"Ne znam šta se desilo u njegovoj glavi, pa je postao mnogo drugačiji, nervozan, bio je ljut na sve, on je jako čudan čovek, hladan, retko kad me zagrli i priča sa mnom normalno, on je takav. Nikada nije bio iskren sa mnom, da bi mi rekao šta je razlog te promene. Pričala sam sa njim, ali on je gledao decu svog brata i želeo je da budem takva kakvi su oni, ja sam uvek bila drugačija, nisam bila... Ne znam... Nisam bila ćerka kakvu je on želeo, eto... On je hteo da me vodi u Francusku da završavam fakultet. On je imao problem sa mojom majkom, ceo život je bio kivan i ljut na nju, ne znam šta se desilo u prošlosti, da li je ona njemu nešto uradila, ne znam, ja sam bila kriva jer nisam bila onakva kakvu je on želeo. Upoznala sam ga sa devet, deset godina. On je meni pričao da je ona... Ma tu je upletena cela porodica moje majke, između ostalog i mog oca", objasnila je Nikolićeva.

foto: Printscreen

"Ja sam krenula, više nisam mogla da gledam takve scene i nisam mogla više da ćutim, da se sakrivam, pokrivam jastucima, da se zaključavam u sobu. Imala sam 18, 19 godina tada, rekla sam mami da krene sa mnom, da ja ne mogu više, ona kad da se bila navikla na to. Na mene nikada nije digao ruku, samo prema majci. Ništa, ja sam joj milion puta predlagala da krenemo, ona je bolesna žena i ne radi dugo, ja sam rekla da ću se snaći, ona je uvek govorila da će se promeniti, da se ne brinem, ona je želela da ja osetim očinsku figuru pored sebe, ona je znala da mi fali, da mi je to smetalo u školi, ali ja to nisam mogla više da gledam. Krenule smo, ja sam pozvala taksi, zvala sam prijatelja jednog, rekla sam mu šta se desilo, on me je smestio u neki apartman, on je bio tu tih 15 dana, sa majkom, pomogao mi je. Otac je tu zvao, pretio, komšiluk je tu pričao svašta, ja sam se uvek drugačije ponašala, oblačila, on je verovao svima osim meni i mojoj majci. On je mislio da sam ja prostitutka, sve najgore je mislio o meni, slao je užasne poruke, ja sam promenila broj, mama je promenila broj, izbrisala sam sve, nigde ništa nisam kačila, jer je on mogao tu da proveri. I eto, tada sam ja krenula da radim kao promoterka, išla sam u Austriju, radila sam tamo, iznajmila sam pare, mami lekove, sve što je trebalo. Njemu te stvari nisu normalne, niko ne bi poželeo da mu ćerka radi u noćnim klubovima, on tada nije znao, jer se mama uplašila, ja sam bila na granici sa Srbijom, ja sam petljala i lagala, majka je rekla da sam kod drugarice, on je saznao to, ja mu to nikada nisam rekla. On je dobio informacije, gde sam i šta sam, ne znam od koga, pola od tih stvari koje je čuo, nisu istinite", ispričala je zadrugarka.

foto: Printscreen

"Da li te je vređao, jer je smatrao da si prostitutka?", upitao je voditelj.

"Da, govorio mi je, pisao je da će me ubiti, mamu i tu malu kurvu(nju). Ali promenila sam broj telefona i nije mogao da zna gde sam! Ja sam ušla u taj svet, da postanem animir dama, radila sam i eto, to se izdešavalo. Ja sam zarađivala za mene i majku, ona ne radi dugo, radila je kao čistačica, ali nije mogla više zbog zdravstvenih tegoba koje je imala. Ja sam sve finansirala. Ja sam izašla iz Zadruge 3, on se čuo sa mamom preko nekoga, najbolesnije je što ja mislim da ona njega voli, što misli da će se promeniti. Ona me je nagovorila da se vidim sa njim popričali smo, on je meni predlagao da se vrartim u stan, ja sam se plašila, nisam htela. Međutim, letos sam pričala sa svima, svi su mi rekli da se vratim u stan, mama je sada tamo, nadam se da je dobro i da nema nikakvih problema što sam ja ovde. Ja nisam upoznala baku i deku, oni su umrli dok sam ja bila mala, upoznala sam njegovog brata, njegovu decu, strinu. Ja nisam želela da idem tamo, jer se nisam osećala prijatno, nisam se osetila da sam poželjna u toj porodici", rekla je Aleks.

foto: Printscreen

"Šta se desilo tada kada si rekla da ćeš ga ubiti makazama? Da li je došlo do silovanja, kao što si rekla da se dešavalo? Tebi sigurno nije bilo lako, verujem da ti je teško i da su suze potpuno opravdane", upitao je voditelj.

"Nisam mogla mamu da gledam više u tim stanjima, nisam mogla da gledam kako je maltretira, nisam znala više šta da radim i eto, to se desilo", objasnila je zadrugarka.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir