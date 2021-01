ŠA LJUBOMORISAO TARI! Reper preslišao Simovu, morala da mu otkrije sve o čemu je pričala sa Čorbom! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša bio je zainteresovan da sazna kakav je razgovor Tara Simov vodila sa bivšim dečkom Milanom Jankovićem Čorbom. Simova se pitala zašto joj Ša ljubomoriše i prebacuje.

foto: Printscreen/Pink

- A šta kaže on? - pitao se Ša.

- Zašto prebacuješ na te gluposti? Ja ništa sa njim, nadovezala sam se, rekla sam kako je Čorbi u krvi da povređuje žene, i on je rekao kako je mene povredio, rekao je da sam ja dovela do toga, rekla sam da se slažem, rekao je da je bio zaljubljen u mene jer sam to želela da čujem. Rekla sam da me to emotivno povredilo - govorila je Simova.

- Aha - pratio je pomno reper.

foto: Printscreen/Pink

Podsetimo, Tara Simov i Nenad Aleksić Ša poriču da se između njih dešava bilo šta više od prijateljskog odnosa, iako njihova dela govore drugačije. Prijatelj Tare Simov, Ljuban, otkriva da je podržava u rijalitiju „Zadruga“, ali da mu se ne sviđa njen odnos sa reperom Nenadom Aleksićem Ša.

- Dobar sam sa Ša i njegovom suprugom Ivanom, ne mogu njihov odnos nikako da podržim. Ona u suštini pokazuje drugarski odnos. Nema hemije između njih dvoje, a Tara je dobar rijaliti igrač. Ona se tako i sa mnom ponaša. Prisna je, bliska, ljubi me, ali sve na prijateljskoj osnovi - poručuje Ljuban.

Kurir.rs/S.M./Blic

BONUS VIDEO:

Kurir