KRISTIJAN I BORA PRIMETILI ŠTA SE DEŠAVA IZMEĐU MISICE I KARIĆA Golubović otkrio kome je Jovana sve priznala: Oni su i ovde bliski

Bora Santana otišao je u pab, da porazgovara sa Kristijanom Golubovićem, a Kristijan je tom prilikom prokomentarisao odnos Jovane misice i Stefana Karića.

- A tačno znam ko će biti potrčko - rekao je Bora.

- Kaži, ko, šta misliš? - pitao je Kristijan.

- Zvezdarac (Karić) i misica (Jovana) - rekao je Bora.

- Pa, ne verujem, oni su i ovde bliski, znaš kako je Tari danas šapnula "Moj omiljeni", za njega - govorio je Kristijan.

Stefan Karić se uselio u Belu kuću, pa je nedavno priznao kako se oseća. Rijaliti učesnik kaže da mu je čudno i da ne može da veruje da je ušao.

"Ja sam mu rekao da sam čuo da se on raspitivao za mene nešto kod mog druga koji ga je čuvao, on kaže da je to budalaština. Verovatno da mi uradi nešto zbog Šopićke. Tako mi je rekao drug, a Janjuš kaže da je to budalaština. Ni Janjuš i Tomović nisu kako treba, ja sam to komentarisao. Sa Janjušem sam malo bolji, videćemo kako će to biti. Uvek smo znali šta mislimo jedan o drugom, uvek smo bili na nekoj distanci."

"Car mi je dobar dečko, Kenan, Čorba svoj čovek iz naroda, Kristijan šta radi sa filmom, haos, ima zanimljivih ljudi. Devojke, ima lepih i zgodnih, videćemo. Devojke kao da su uplašene od mene. Ovi zadrugari kao da čekaju da se pokrene priča o Tari i Ša, to im je glavna tema", ispričao je Stefan.

