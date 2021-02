KRISTIJAN TVRDI DA JE BIO NA LETOVANJU SA KIM KARDAŠIJAN I KRIS DŽENER! Golubović zasmejao cimere novom LOVAČKOM PRIČOM (VIDEO)

Kristijan Golubović poznat je po raznim pričama iz svog života, ali ovoga puta iznenadio je svoje cimere kad je ispričao svoj susret sa svetskim rijaliti zvezdama Kim Kardašijan i Kris Džener.

- Kakva Budva, Makarska, Izmir, Leptokarija... Sirotinjo, i Bogu si teška. Pazi, Kim Kardašijan, njena majka, milfara, 2 u 1, 3 u 1, sva nabudžena. Mi stojimo, pokojna moja i ja, pita ko su ovi ljudi, ja kažem: "Da ti ne pričam...". Rijaliti. Mi plaćamo 6.000 evra smeštaj, oni 60.000. A mi smo kao top. Bungalovi, imaš kej, male ajkule, bele onako, sa strane žućkasto. Bacaš im škampe. Skinemo se goli ona i ja i u ležaljci onako. Ide drvena staza, imaš svoj baldahin. To je Bora Bora. Imaš kanap, a tamo radi kelner - ispričao je Kristijan.

Podsetimo, Kristijan je pre supruge Ivane bio u braku sa suprugom koja je preminula, a o njoj je u rijalitiju jednom prilikom govorio ovako:

Ona je bila majka mog deteta i za 27 godina je samo jednom to napravila, kada je otišla i ostavila me. Do kraja života mi nismo bili zajedno, tako da to i nije bila prevara. Kada je taj smrad poginuo, ona se pokajala za sve. Dogovorili smo se da zaboravimo jedno drugom sve, međutim, Bog je rekao svoje. To je moja najteža životna priča. Hvala Bogu, sada imam srećan brak, najvoljeniju ženu, Ivanu, koju neću prevariti do kraja života - govorio je Kristijan nedavno.

