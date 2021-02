MILJANA SE ODREKLA STARATELJSTVA NAD SINOM ŽELJKOM?! Marija ju je UCENILA i preti da će joj SKROZ oduzeti dete! DRAMA KULIĆKI

Miljana Kulić danas je otvorila dušu i progovorila o situaciji sa svojom majkom i Marijom Kulić i bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom. Kulićeva je otkrila da joj majka preti i da je ucenjuje.

- Nisam je štitila, nego nisam htela da iznosim prljav veš. Moram da napomenem da ja porodicu volim najviše na svetu, da je moja mama sve za mene dala, ali to ne znači da to što sam ja njena mezimica, da ona ne treba da shvati da ja jednom moram da odem, da se udam, osamostalim... Ona je navikla da upravlja sa mnom. Zato ne mogu da oprostim sebi što sam dovela sebe u situaciju da je polijem vodom. Moja majka jeste najbolja majka na svetu, ali hoće pošto-poto da me zadrži za sebe, da ja budem kod kuće. Ana i Tijana mogu da rade šta hoće, a ja moram kao mezimica da vodim računa o svemu. Zna koliko sam sposobna, a ovde je dovodi u pitanje. Smeta mi i to što kad god se pomirim sa Zolom, priča mi da ću da idem na veštačenje, da neću moći da se udam bez njenog odobrenja, da je Željko njeno dete, kao da ga je ona rodila... Ni do čega mi nije. Rekla je da ću biti trajno ili delimično onesposobljena ako podnese zahtev za veštačenje. Razgovorom se rešava, a ne pretnjama - rekla je Miljana.

- Za šta te ona ucenjuje? - pitao je Milan.

- Uvek kada se pomirim sa Zolom, ona priča da će mi se uzeti novac, da ću biti lišena poslovne sposobnosti, da ću završiti pod rešetkama, a sve to da bi me zaplašila da ne budem sa Zolom - govorila je Kulićeva.

- Neka kaže najvažniji san, Marija joj je rekla da će napraviti situaciju da joj uzme dete - dodao je Zola.

- To sam zaboravila. Bolje da se nisam ni rodila, majka mi priča da će otići u Centar za socijalni rad, da uzme starateljstvo. Ja sam joj dala starateljstvo do jula, a sada ona to iskorišćava. Skrham se sva kad kaže da ide da mi uzima dete. Da će veštaci da odrede da sam delimično ili skroz nesposobna. Kaže mi da se teram, da idem sa Zolom. Krivo mi je... I da me Zola ne voli, neka me pusti, vreme će dokazati. Ja više ne mogu da slušam. Ako se bude ovako nastavilo, ja lepo ograda, niko neće da me vidi, doviđenja, prijatno. Priča mi da me niko neće, nabila mi je takve komplekse da sada to stvarno mislim - rekla je Miljana.

- Meni ovo nije ništa novo, to mi je Miljana pričala i pre dve godine. To se zove psihičko maltretiranje nestabilnog deteta. Ja nisam iznosio detalje. MIljana se ovakva nije rodila, takvom su je napravili. Prolazila je kroz strašne stvari, gomila ovih tužnih priča nije ništa više tužna od Miljanine - rekao je Đedović.

- Nemoj da pričaš, molim te - zamolila je Kulićeva.

- Miljana je njima biznis plan, i nije tu borba za ljubav, nego gde će otići novac. Marija Miljani sama promeni terapiju kada joj se ne svidi terapija. Ne daje joj tačnu terapiju. Miljani psihijatar kaže da mora da smrša i ne jede noću, a ona se nije ugojila samo od hrane. Ako ste učili na medicini, lekovi ti navlače vodu, ona je ovolika zbog tih lekova. Nije toliko debela, koja je natečena od lekova. Maltretira je 24 sata, ono kad je Miljana prijavila stvari, to je bio trenutak kada je sve prevršilo meru. Marija nije bila tu da je zaustavi. Ona me je pozvala, ja sam joj rekao da prijavi. Celoživotno maltretiranje i zlostavljanje. To se vidi kada se vidi Miljanino ponašanje. Osobe koje su žrtve nasilja, nakon nekog vremena krenu da vrše nasilje - dodao je Marko.

